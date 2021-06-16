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Призовой фонд Уимблдона превысит 35 миллионов фунтов
Игроки будут довольны
фото - wimbledon.com
Организаторы Уимблдона представили финансовые детали предстоящего розыгрыша турнира.
Общий призовой фонд турнира составит более 35 миллионов фунтов, из которых 26,98 млн в британской валюте между собой распределят участники двух одиночных разрядов, что на 5,3% меньше, чем в 2019 году.
Чемпионы Уимблдона заработают по 1,7 млн фунтов. Это на 27,7% меньше, чем два года назад (2,35 млн). Финалистам достанется чек на 900 тысяч фунтов.
Все участники основной сетки травяного Шлема получат как минимум по 48 тысяч фунтов, что на 6,7% больше, чем в 2019 году.
Подробная информация по призовому фонду Уимблдона
Уимблдон стартует 28 июня. Матчи квалификации начнутся в Лондоне с 21 июня.
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