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Призовой фонд Уимблдона превысит 35 миллионов фунтов

Теннис
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Призовой фонд Уимблдона превысит 35 миллионов фунтов

фото - wimbledon.com

Новина українською

Организаторы Уимблдона представили финансовые детали предстоящего розыгрыша турнира.

Общий призовой фонд турнира составит более 35 миллионов фунтов, из которых 26,98 млн в британской валюте между собой распределят участники двух одиночных разрядов, что на 5,3% меньше, чем в 2019 году.

Чемпионы Уимблдона заработают по 1,7 млн фунтов. Это на 27,7% меньше, чем два года назад (2,35 млн). Финалистам достанется чек на 900 тысяч фунтов.

Все участники основной сетки травяного Шлема получат как минимум по 48 тысяч фунтов, что на 6,7% больше, чем в 2019 году.

Подробная информация по призовому фонду Уимблдона

Уимблдон стартует 28 июня. Матчи квалификации начнутся в Лондоне с 21 июня.

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В статье: теннис Уимблдон-2021
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