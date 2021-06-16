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Федерер не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Галле
Швейцарец уступил представителю Канады
Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сумел выйти в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия).
В матче второго круга пятый сеяный Федерер потерпел поражение от представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.
АТР-500. Галла
Роджер Федерер - Феликс Оже-Альяссим 6:4, 3:6, 2:6
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Оже-Альяссим 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 15 брейк-пойнтов. Федерер подал пять эйсов, один раз ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.
За выход в полуфинал Оже-Альяссим сыграет с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и американцем Маркосом Гироном.
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