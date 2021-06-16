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Федерер не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Галле

Теннис
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Швейцарец уступил представителю Канады

Федерер не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Галле

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сумел выйти в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия).

В матче второго круга пятый сеяный Федерер потерпел поражение от представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.

АТР-500. Галла

Роджер Федерер - Феликс Оже-Альяссим 6:4, 3:6, 2:6

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Оже-Альяссим 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 15 брейк-пойнтов. Федерер подал пять эйсов, один раз ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в полуфинал Оже-Альяссим сыграет с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и американцем Маркосом Гироном.

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В статье: Роджер Федерер
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