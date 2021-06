Power Ranking АТР-тура: Джокович снова на вершине, Циципас и Зверев в топ-3

Все турниры мая-июня в АТР-туре:

Мадрид (АТР-1000 с призовым фондом €3,226,325). Чемпион – Александр Зверев. Финалист – Маттео Берреттини.

Рим (АТР-1000 с призовым фондом €2,563,710). Чемпион – Рафаэль Надаль. Финалист – Новак Джокович.

Женева (АТР-250 с призовым фондом €481,270). Чемпион – Каспер Рууд. Финалист – Денис Шаповалов.

Лион (АТР-250 с призовым фондом €481,270). Чемпион – Стефанос Циципас. Финалист – Кэмерон Норри.

Парма (АТР-250 с призовым фондом €480,000). Чемпион – Себастьян Корда. Финалист – Марко Чеккинато.

Белград (АТР-250 с призовым фондом €511,000). Чемпион – Новак Джокович. Финалист – Алекс Молчан.

Ролан Гаррос (турнир Большого шлема с призовым фондом €34,367,215). Чемпион – Новак Джокович. Финалист – Стефанос Циципас.

Статистика побед/поражений в сезоне – 27-3

Лучший результат в мае/июне – титул на Ролан Гаррос

Во время грунтового сезона Новак Джокович на некоторое время отдал лидерство в Чемпионской гонке в пользу Стефаноса Циципаса, но только для того, чтобы после Ролан Гаррос вновь прибрать первую строку к своим рукам.

Не нужно лишний раз напоминать о том, что серб сотворил в Париже. Теперь он единственный теннисист в истории Открытой эры, побеждавший на каждом из четырех Шлемов как минимум по два раза.

????A champion like no other, Novak Djokovic wins French Open 2021 title.



????Novak Djokovic is now the first man in Open Era history to win all four Grand Slams twice.



????He accounts 19 Grand Slam titles???? after Roger Federer and Rafael Nadal. #FrenchOpen2021#NovakDjokovic pic.twitter.com/ODQvJvLI7F