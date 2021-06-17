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Power Ranking АТР-тура: Джокович снова на вершине, Циципас и Зверев в топ-3

Теннис
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Обновленная версия десятки самых успешных теннисистов 2021 года

Power Ranking АТР-тура: Джокович снова на вершине, Циципас и Зверев в топ-3

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Все турниры мая-июня в АТР-туре:

Мадрид (АТР-1000 с призовым фондом €3,226,325). Чемпион – Александр Зверев. Финалист – Маттео Берреттини.

Рим (АТР-1000 с призовым фондом €2,563,710). Чемпион – Рафаэль Надаль. Финалист – Новак Джокович.

Женева (АТР-250 с призовым фондом €481,270). Чемпион – Каспер Рууд. Финалист – Денис Шаповалов.

Лион (АТР-250 с призовым фондом €481,270). Чемпион – Стефанос Циципас. Финалист – Кэмерон Норри.

Парма (АТР-250 с призовым фондом €480,000). Чемпион – Себастьян Корда. Финалист – Марко Чеккинато.

Белград (АТР-250 с призовым фондом €511,000). Чемпион – Новак Джокович. Финалист – Алекс Молчан.

Ролан Гаррос (турнир Большого шлема с призовым фондом €34,367,215). Чемпион – Новак Джокович. Финалист – Стефанос Циципас.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке АТР

Новак Джокович (Сербия, №1 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 27-3

Лучший результат в мае/июне – титул на Ролан Гаррос

Во время грунтового сезона Новак Джокович на некоторое время отдал лидерство в Чемпионской гонке в пользу Стефаноса Циципаса, но только для того, чтобы после Ролан Гаррос вновь прибрать первую строку к своим рукам.

Не нужно лишний раз напоминать о том, что серб сотворил в Париже. Теперь он единственный теннисист в истории Открытой эры, побеждавший на каждом из четырех Шлемов как минимум по два раза.

Пора называть Джоковича величайшим теннисистом в истории

Джокович может забронировать за собой место на Итоговом турнире в случае победы на Уимблдоне. Новак никогда не выигрывал три первых Шлема сезона и никогда не побеждал на Уимблдоне три раза подряд. Время переписывать историю?

Стефанос Циципас (Греция, №4 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 39-9

Лучший результат в мае/июне – финал на Ролан Гаррос

Стефанос Циципас завершил грунтовый сезон в статусе лидера АТР-тура и по количеству побед (24-4), и по сумме набранных очков. Грек стал чемпионом Мастерса в Монте-Карло, взял титул в Лионе и добрался до финала в Париже, упустив преимущество в два сета в решающем матче против Новака Джоковича.

Этот впечатляющий забег позволил Циципасу дебютировать в статусе четвертой ракетки мира с хорошими перспективами на дальнейший прогресс, ведь на Уимблдоне в 2019-м Стефанос вылетел в первом раунде, а на US Open в прошлом году зачехлил ракетку после матча третьего круга против Борны Чорича.

Герой грунтового сезона снялся с травяного турнира в Галле и взял паузу на восстановление и отдых. Скоро узнаем, на что способен Циципас в его новом статусе.

Александр Зверев (Германия, №6 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 23-9

Лучший результат в мае/июне – титул в Мадриде

Александр Зверев под занавес грунтового сезона набрал отличные обороты и заслуженно ворвался в топ-3 Чемпионской гонки.

В Мадриде на пути к третьему в карьере Мастерсу на грунте немец остановил Рафаэля Надаля и Доминика Тима, а на Ролан Гаррос обновил личный рекорд, впервые дойдя до 1/2 финала.

Как для топ-игрока, Зверев все еще слишком часто позволяет себе проигрывать теннисистам из второго-третьего эшелонов, но его серия из шести подряд проходов во вторую неделю Шлемов показывает, что Александр постепенно обретает ту стабильность, которой раньше ему критически не хватало.

Рафаэль Надаль (Испания, №3 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 23-4

Лучший результат в мае/июне – титул в Риме

До 2021 года Рафаэль Надаль никогда не проигрывал на Ролан Гаррос после 1/4 финала, но и грунтовые короли порой дают слабину. После поражения от Новака Джоковича Надаль лишь в четвертый раз с 2005 года не смог выиграть французский мэйджор и упустил исторический шанс обойти Роджера Федерера по количеству титулов на Шлемах.

Но одну серию Надаль все-таки продлил – с 2005 года Рафа на грунте неизменно выигрывает как минимум один крупный титул. В этот раз таковым стал Мастерс в Риме с победами над Джоковичем, Зверевым и Синнером.

Андрей Рублев (Россия, №7 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 29-9

Лучший результат в мае/июне – четвертьфинал в Риме

Андрей Рублев провел грунтовый сезон по нисходящей – начинал с финала в Монте-Карло, а закончил поражением от Яна-Леннарда Штруффа в первом раунде Ролан Гаррос.

После 83% выигранных матчей в сезоне на харде Рублев на грунте выдал только 64% (9-5) и впервые с января 2019 года проиграл на Шлеме в первом круге.

Андрей Рублев на траве решительно взялся наверстывать упущенное на грунте, сходу дойдя до четвертьфинала в Халле, где его ждет матч с Филиппом Кольшрайбером.

Даниил Медведев (Россия, №2 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 22-6

Лучший результат в мае/июне – четвертьфинал на Ролан Гаррос

Даниил Медведев после четырех подряд вылетов в первом раунде Ролан Гаррос с пятой попытки дошел до четвертьфинала и закрепился на третьем месте после Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса по количеству набранных очков в сезоне на Шлемах.

Медведеву предстоит преодолеть еще одну фобию – теперь уже на траве. И первый шаг в этом направлении второй номер рейтинга АТР провалил, вылетев в первом раунде турнира в Халле. Да, Даниил, снова нецензурно жаловался на специфический отскок и всячески проявлял свое недовольство. Когда-нибудь он поймет, что сезон состоит не только из турниров на харде, но это уже совсем другая история.

Маттео Берреттини (Италия, №9 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 21-6

Лучший результат в мае/июне – финал в Мадриде

Маттео Берреттини выдал лучший грунтовый сезон в карьере с титулом в Белграде, премьерным финалом на Мастерсе в Мадриде и дебютом в четвертьфинале Ролан Гаррос с поражением от Новака Джоковича в четырех сетах.

Во время последнего травяного сезона Берреттини стал чемпионом Штутгарта, а на Уимблдоне дошел до четвертого раунда. У этого парня есть все, чтобы в ближайший месяц постоянно находиться на первом плане.

Аслан Карацев (Россия, №27 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 22-9

Лучший результат в мае/июне – 3-й раунд в Риме и Мадриде

Сенсационная вспышка Аслана Карацева постепенно затухает. Россиянин на пяти последних турнирах ни разу не дошел до четвертьфинала, а на Ролан Гаррос неожиданно оступился уже во втором раунде.

От Карацева сложно ожидать громких результатов на траве, ведь на этом покрытии он не играл с 2015 года. Тем не менее, его месту в топ-10 в ближайшее время ничего не угрожает – за спиной просто нет сильных и стабильных преследователей.

Янник Синнер (Италия, №23 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 24-11

Лучший результат в мае/июне – 1/8 финала на Ролан Гаррос

Янник Синнер перед Ролан Гаррос на трех турнирах подряд вылетал во втором раунде. Молодой итальянец был близок к провалу и в Париже, когда в матче первого круга против Пьера-Юго Эрбера отыграл матч-бол и вырвал победу в пяти сетах, но только лишь для того, чтобы снова провалить все ключевые мячи в противостоянии с Рафаэлем Надалем.

Последние неудачи стоили Синнеру места в топ-20 рейтинга АТР, а рассчитывать на прогресс в ближайшее время будет непросто, ведь Янник из-за пандемии все еще не имеет полноценного опыта на траве. Вот и в Лондоне он сразу же проиграл – и проиграл 309-й ракетке мира.

Хуберт Хуркач (Польша, №17 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 15-10

Лучший результат в мае/июне – 1-й раунд на Ролан Гаррос

Присутствие Хуберта Хуркача в этом списке не может не удивлять, ведь поляк с момента победы на Мастерсе в Майами проиграл 6 из 7 матчей, а его текущая серия поражений составляет 6 поединков.

Некоторые теннисисты после Ролан Гаррос еще не успели ступить на траву, а Хуркач уже вылетел с двух турниров, моментально зачехлив ракетку в Штутгарте и Халле. В общем, все идет к тому, что в топ-10 Хуркача в этом сезоне мы больше не увидим.

Кандидаты на попадание в топ-10: Каспер Рууд, Роберто Баутиста-Агут, Диего Шварцман, Алехандро Давидович-Фокина, Кэмерон Норри.

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В статье: Новак Джокович Александр Зверев Стефанос Циципас
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