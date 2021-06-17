Power Ranking АТР-тура: Джокович снова на вершине, Циципас и Зверев в топ-3

Все турниры мая-июня в АТР-туре:

Мадрид (АТР-1000 с призовым фондом €3,226,325). Чемпион – Александр Зверев. Финалист – Маттео Берреттини.

Рим (АТР-1000 с призовым фондом €2,563,710). Чемпион – Рафаэль Надаль. Финалист – Новак Джокович.

Женева (АТР-250 с призовым фондом €481,270). Чемпион – Каспер Рууд. Финалист – Денис Шаповалов.

Лион (АТР-250 с призовым фондом €481,270). Чемпион – Стефанос Циципас. Финалист – Кэмерон Норри.

Парма (АТР-250 с призовым фондом €480,000). Чемпион – Себастьян Корда. Финалист – Марко Чеккинато.

Белград (АТР-250 с призовым фондом €511,000). Чемпион – Новак Джокович. Финалист – Алекс Молчан.

Ролан Гаррос (турнир Большого шлема с призовым фондом €34,367,215). Чемпион – Новак Джокович. Финалист – Стефанос Циципас.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке АТР

Новак Джокович (Сербия, №1 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 27-3

Лучший результат в мае/июне – титул на Ролан Гаррос

Во время грунтового сезона Новак Джокович на некоторое время отдал лидерство в Чемпионской гонке в пользу Стефаноса Циципаса, но только для того, чтобы после Ролан Гаррос вновь прибрать первую строку к своим рукам.

Не нужно лишний раз напоминать о том, что серб сотворил в Париже. Теперь он единственный теннисист в истории Открытой эры, побеждавший на каждом из четырех Шлемов как минимум по два раза.

????A champion like no other, Novak Djokovic wins French Open 2021 title.



????Novak Djokovic is now the first man in Open Era history to win all four Grand Slams twice.



????He accounts 19 Grand Slam titles???? after Roger Federer and Rafael Nadal. #FrenchOpen2021#NovakDjokovic pic.twitter.com/ODQvJvLI7F — Pappu Kumar (@impk1199) June 14, 2021

Джокович может забронировать за собой место на Итоговом турнире в случае победы на Уимблдоне. Новак никогда не выигрывал три первых Шлема сезона и никогда не побеждал на Уимблдоне три раза подряд. Время переписывать историю?

Стефанос Циципас (Греция, №4 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 39-9

Лучший результат в мае/июне – финал на Ролан Гаррос

Стефанос Циципас завершил грунтовый сезон в статусе лидера АТР-тура и по количеству побед (24-4), и по сумме набранных очков. Грек стал чемпионом Мастерса в Монте-Карло, взял титул в Лионе и добрался до финала в Париже, упустив преимущество в два сета в решающем матче против Новака Джоковича.

Этот впечатляющий забег позволил Циципасу дебютировать в статусе четвертой ракетки мира с хорошими перспективами на дальнейший прогресс, ведь на Уимблдоне в 2019-м Стефанос вылетел в первом раунде, а на US Open в прошлом году зачехлил ракетку после матча третьего круга против Борны Чорича.

Герой грунтового сезона снялся с травяного турнира в Галле и взял паузу на восстановление и отдых. Скоро узнаем, на что способен Циципас в его новом статусе.

Александр Зверев (Германия, №6 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 23-9

Лучший результат в мае/июне – титул в Мадриде

Александр Зверев под занавес грунтового сезона набрал отличные обороты и заслуженно ворвался в топ-3 Чемпионской гонки.

В Мадриде на пути к третьему в карьере Мастерсу на грунте немец остановил Рафаэля Надаля и Доминика Тима, а на Ролан Гаррос обновил личный рекорд, впервые дойдя до 1/2 финала.

Как для топ-игрока, Зверев все еще слишком часто позволяет себе проигрывать теннисистам из второго-третьего эшелонов, но его серия из шести подряд проходов во вторую неделю Шлемов показывает, что Александр постепенно обретает ту стабильность, которой раньше ему критически не хватало.

Рафаэль Надаль (Испания, №3 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 23-4

Лучший результат в мае/июне – титул в Риме

До 2021 года Рафаэль Надаль никогда не проигрывал на Ролан Гаррос после 1/4 финала, но и грунтовые короли порой дают слабину. После поражения от Новака Джоковича Надаль лишь в четвертый раз с 2005 года не смог выиграть французский мэйджор и упустил исторический шанс обойти Роджера Федерера по количеству титулов на Шлемах.

Rafael Nadal hold an all-time record of 105-3 at #RolandGarros



His only losses?



2009 - Robin Soderling

2015 - Novak Djokovic

2021 - Novak Djokovic pic.twitter.com/e8jhYaMllE — Ahmarikram (@Ahmarikram3) June 11, 2021

Но одну серию Надаль все-таки продлил – с 2005 года Рафа на грунте неизменно выигрывает как минимум один крупный титул. В этот раз таковым стал Мастерс в Риме с победами над Джоковичем, Зверевым и Синнером.

Андрей Рублев (Россия, №7 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 29-9

Лучший результат в мае/июне – четвертьфинал в Риме

Андрей Рублев провел грунтовый сезон по нисходящей – начинал с финала в Монте-Карло, а закончил поражением от Яна-Леннарда Штруффа в первом раунде Ролан Гаррос.

После 83% выигранных матчей в сезоне на харде Рублев на грунте выдал только 64% (9-5) и впервые с января 2019 года проиграл на Шлеме в первом круге.

Андрей Рублев на траве решительно взялся наверстывать упущенное на грунте, сходу дойдя до четвертьфинала в Халле, где его ждет матч с Филиппом Кольшрайбером.

➡ Quarter-finals



Andrey Rublev defeats Jordan Thompson 6-4 6-4 to move forward in Halle



(GIF @tennistv) pic.twitter.com/fIA6wkcDkv — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 16, 2021

Даниил Медведев (Россия, №2 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 22-6

Лучший результат в мае/июне – четвертьфинал на Ролан Гаррос

Даниил Медведев после четырех подряд вылетов в первом раунде Ролан Гаррос с пятой попытки дошел до четвертьфинала и закрепился на третьем месте после Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса по количеству набранных очков в сезоне на Шлемах.

Медведеву предстоит преодолеть еще одну фобию – теперь уже на траве. И первый шаг в этом направлении второй номер рейтинга АТР провалил, вылетев в первом раунде турнира в Халле. Да, Даниил, снова нецензурно жаловался на специфический отскок и всячески проявлял свое недовольство. Когда-нибудь он поймет, что сезон состоит не только из турниров на харде, но это уже совсем другая история.

Маттео Берреттини (Италия, №9 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 21-6

Лучший результат в мае/июне – финал в Мадриде

Маттео Берреттини выдал лучший грунтовый сезон в карьере с титулом в Белграде, премьерным финалом на Мастерсе в Мадриде и дебютом в четвертьфинале Ролан Гаррос с поражением от Новака Джоковича в четырех сетах.

Во время последнего травяного сезона Берреттини стал чемпионом Штутгарта, а на Уимблдоне дошел до четвертого раунда. У этого парня есть все, чтобы в ближайший месяц постоянно находиться на первом плане.

Аслан Карацев (Россия, №27 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 22-9

Лучший результат в мае/июне – 3-й раунд в Риме и Мадриде

Сенсационная вспышка Аслана Карацева постепенно затухает. Россиянин на пяти последних турнирах ни разу не дошел до четвертьфинала, а на Ролан Гаррос неожиданно оступился уже во втором раунде.

От Карацева сложно ожидать громких результатов на траве, ведь на этом покрытии он не играл с 2015 года. Тем не менее, его месту в топ-10 в ближайшее время ничего не угрожает – за спиной просто нет сильных и стабильных преследователей.

Янник Синнер (Италия, №23 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 24-11

Лучший результат в мае/июне – 1/8 финала на Ролан Гаррос

Янник Синнер перед Ролан Гаррос на трех турнирах подряд вылетал во втором раунде. Молодой итальянец был близок к провалу и в Париже, когда в матче первого круга против Пьера-Юго Эрбера отыграл матч-бол и вырвал победу в пяти сетах, но только лишь для того, чтобы снова провалить все ключевые мячи в противостоянии с Рафаэлем Надалем.

Последние неудачи стоили Синнеру места в топ-20 рейтинга АТР, а рассчитывать на прогресс в ближайшее время будет непросто, ведь Янник из-за пандемии все еще не имеет полноценного опыта на траве. Вот и в Лондоне он сразу же проиграл – и проиграл 309-й ракетке мира.

Хуберт Хуркач (Польша, №17 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 15-10

Лучший результат в мае/июне – 1-й раунд на Ролан Гаррос

Присутствие Хуберта Хуркача в этом списке не может не удивлять, ведь поляк с момента победы на Мастерсе в Майами проиграл 6 из 7 матчей, а его текущая серия поражений составляет 6 поединков.

Некоторые теннисисты после Ролан Гаррос еще не успели ступить на траву, а Хуркач уже вылетел с двух турниров, моментально зачехлив ракетку в Штутгарте и Халле. В общем, все идет к тому, что в топ-10 Хуркача в этом сезоне мы больше не увидим.

Кандидаты на попадание в топ-10: Каспер Рууд, Роберто Баутиста-Агут, Диего Шварцман, Алехандро Давидович-Фокина, Кэмерон Норри.