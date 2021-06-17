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Удар года в теннисе? Бенчич выиграла розыгрыш, нанеся удар из лежачего положения

Теннис
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Какой же шикарный момент

Удар года в теннисе? Бенчич выиграла розыгрыш, нанеся удар из лежачего положения

фото - Jimmie48 Photography

Новина українською

Экс-шестая ракетка мира Белинда Бенчич в матче с Петрой Мартич (6:3, 6:4) в Берлине взяла очко в розыгрыше, в котором после смэша упала на траву.

Этим невероятным ударом Бенчич сделала брейк, после чего подала на матч и вышла в четвертьфинал.

Следующей соперницей Белинды Бенчич в Берлине станет Екатерина Александрова, которая накануне в двух сетах выбила украинку Элину Свитолину.

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В статье: теннис Белинда Бенчич
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