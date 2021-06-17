Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маррей уступил Маттео Берреттини во втором круге турнира в Лондоне
Шотландец не сумел обыграть 9-ю ракетку мира
Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей завершил своё выступление на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).
В матче второго круга Маррей в двух сетах проиграл 9-й ракетке мира итальянцу Маттео Берреттини.
ATP-500. Лондон
Энди Маррей - Маттео Берреттини 6:3, 6:3
Встреча продлилась 1 час 25 минут. Маррей 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3 заработанных. На счету Берреттини — 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В четвертьфинале турнира Берреттини встретится с ещё одним британцем Даниэлем Эвансом (6).
Действующим обладателем титула в Лондоне является испанец Фелисьяно Лопес, он стал чемпионом в 2019 году, в 2020-м — турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.
Популярное сейчас
- Украина – Северная Македония. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура чемпионата Европы
- Цыганков в запасе. Составы на матч Северная Македония - Украина
- Автор дубля в ворота швейцарцев отодвинул бутылки с колой – итальянец повторил жесты CR7 и Погба
- Джокович в пяти сетах обыграл Циципаса в финале Ролан Гаррос. Как это было
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО