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Маррей уступил Маттео Берреттини во втором круге турнира в Лондоне

Теннис
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Шотландец не сумел обыграть 9-ю ракетку мира

Маррей уступил Маттео Берреттини во втором круге турнира в Лондоне

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Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей завершил своё выступление на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче второго круга Маррей в двух сетах проиграл 9-й ракетке мира итальянцу Маттео Берреттини.

ATP-500. Лондон

Энди Маррей - Маттео Берреттини 6:3, 6:3

Встреча продлилась 1 час 25 минут. Маррей 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3 заработанных. На счету Берреттини — 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале турнира Берреттини встретится с ещё одним британцем Даниэлем Эвансом (6).

Действующим обладателем титула в Лондоне является испанец Фелисьяно Лопес, он стал чемпионом в 2019 году, в 2020-м — турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Энди Маррей
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