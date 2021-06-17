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Зверев уступил в 1/8 финала турнира в Галле

Теннис
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Немец неожиданно уступил

Зверев уступил в 1/8 финала турнира в Галле

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Шестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев не сумел пробиться в четвертьфинальный раунд травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия).

В матче второго круга Зверев (3) неожиданно проиграл французу Уго Умберу.

Галла. АТР-500

Александр Зверев - Уго Умбер 6:7 (4:7), 6:3, 3:6

Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Зверев 20 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 1 брейк-пойнт из 2. Его соперник выполнил 10 эйсов, сделал 1 двойную ошибку и реализовал свой единственный брейк-пойнт.

На прошедшем "Ролан Гаррос" Зверев дошёл до полуфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу

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В статье: Александр Зверев
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