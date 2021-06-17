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Наоми Осака пропустит Уимблдон

Теннис
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Теннисистка выступит на Олимпийских играх

Наоми Осака пропустит Уимблдон

Новина українською

Вторая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака приняла решение пропустить грядущий розыгрыш Уимблдона. При этом она обнадёжила японских болельщиков тем, что выступит на домашней Олимпиаде.

"Наоми не будет играть на Уимблдоне в этом году. Она проведёт время с друзьями и семьёй. Однако она будет готова к Олимпиаде и очень хочет сыграть перед домашними трибунами", — приводит фрагмент заявления команды Осаки журналист The Times Стюарт Фрейзер в своём "твиттере".

Ранее Осака снялась с "Ролан Гаррос". До старта турнира она заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему "игнорирования ментального здоровья спортсменов". Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о снятии с турнира.

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В статье: Наоми Осака
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