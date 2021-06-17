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Доминик Тим стал первым клиентом агентства Жерара Пике
Теннисист сообщил это на своей странице в инстаграме
Пятая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим стал первым клиентом менеджерского агентства защитника "Барселоны" Жерара Пике. Агентство является новым направлением в работе компании Пике Kosmos, которая, напомним, среди прочего занимается организацией Кубка Дэвиса.
"С гордостью сообщаю, что стал частью семьи Kosmos", — написал Тим в своём "инстаграме".
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