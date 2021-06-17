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Доминик Тим стал первым клиентом агентства Жерара Пике

Теннис
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Теннисист сообщил это на своей странице в инстаграме

Доминик Тим стал первым клиентом агентства Жерара Пике

Новина українською

Пятая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим стал первым клиентом менеджерского агентства защитника "Барселоны" Жерара Пике. Агентство является новым направлением в работе компании Пике Kosmos, которая, напомним, среди прочего занимается организацией Кубка Дэвиса.

"С гордостью сообщаю, что стал частью семьи Kosmos", — написал Тим в своём "инстаграме".

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В статье: Доминик Тим
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