Доминик Тим стал первым клиентом агентства Жерара Пике

Пятая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим стал первым клиентом менеджерского агентства защитника "Барселоны" Жерара Пике. Агентство является новым направлением в работе компании Пике Kosmos, которая, напомним, среди прочего занимается организацией Кубка Дэвиса.

"С гордостью сообщаю, что стал частью семьи Kosmos", — написал Тим в своём "инстаграме".