Костюк проиграла россиянке на турнире в Бирмингеме

Марта Костюк во втором раунде турнира WTA 250 в Бирмингеме в двух сетах уступила четвертой сеяной Дарье Касаткиной (2:6, 5:7).

Костюк подвела плохая игра на решающих мячах. Марта отдала 6 геймов на своей подаче при 8 брейк-поинтах у россиянки, а сама на приеме реализовала только 3 из 11 шансов на брейк.

Костюк в матче с Касаткиной существенно превзошла соперницу по активности (18-8 по виннерсам), но допустила на 10 невынужденных ошибок больше.

Марта Костюк в Бирмингеме заработала почти 4 тысячи евро призовых и 30 рейтинговых очков.