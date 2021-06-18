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Костюк проиграла россиянке на турнире в Бирмингеме

Теннис
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Неудача третьей ракетки Украины

Костюк проиграла россиянке на турнире в Бирмингеме

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Марта Костюк во втором раунде турнира WTA 250 в Бирмингеме в двух сетах уступила четвертой сеяной Дарье Касаткиной (2:6, 5:7).

Костюк подвела плохая игра на решающих мячах. Марта отдала 6 геймов на своей подаче при 8 брейк-поинтах у россиянки, а сама на приеме реализовала только 3 из 11 шансов на брейк.

Костюк в матче с Касаткиной существенно превзошла соперницу по активности (18-8 по виннерсам), но допустила на 10 невынужденных ошибок больше.

Марта Костюк в Бирмингеме заработала почти 4 тысячи евро призовых и 30 рейтинговых очков.

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В статье: Марта Костюк Дарья Касаткина
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