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Тим не сыграет на Олимпийских играх
У австрийца другие приоритеты
Пятая ракетка мира Доминик Тим в Instagram сообщил, что не выступит на Олимпиаде в Токио.
"Моя цель – упорно работать в ближайшие недели, как можно лучше выступить на Уимблдоне, продолжать тренироваться и, надеюсь, защитить титул на US Open.
Я желаю австрийской команде в Токио всего наилучшего. Я молод и надеюсь, что смогу сыграть за Австрию на Олимпиаде в Париже в 2024 году", - написал австриец.
Пять лет назад Тим также проигнорировал Олимпийские игры в пользу Кубка Дэвиса и турниров АТР.
Доминик Тим в последний раз выходил на корт на Ролан Гаррос, сенсационно проиграв Пабло Андухару в первом круге.
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