Тим не сыграет на Олимпийских играх

Пятая ракетка мира Доминик Тим в Instagram сообщил, что не выступит на Олимпиаде в Токио.

"Моя цель – упорно работать в ближайшие недели, как можно лучше выступить на Уимблдоне, продолжать тренироваться и, надеюсь, защитить титул на US Open.

Я желаю австрийской команде в Токио всего наилучшего. Я молод и надеюсь, что смогу сыграть за Австрию на Олимпиаде в Париже в 2024 году", - написал австриец.

Пять лет назад Тим также проигнорировал Олимпийские игры в пользу Кубка Дэвиса и турниров АТР.

Доминик Тим в последний раз выходил на корт на Ролан Гаррос, сенсационно проиграв Пабло Андухару в первом круге.