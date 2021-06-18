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Тим не сыграет на Олимпийских играх

Теннис
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У австрийца другие приоритеты

Тим не сыграет на Олимпийских играх

Новина українською

Пятая ракетка мира Доминик Тим в Instagram сообщил, что не выступит на Олимпиаде в Токио.

"Моя цель – упорно работать в ближайшие недели, как можно лучше выступить на Уимблдоне, продолжать тренироваться и, надеюсь, защитить титул на US Open.

Я желаю австрийской команде в Токио всего наилучшего. Я молод и надеюсь, что смогу сыграть за Австрию на Олимпиаде в Париже в 2024 году", - написал австриец.

Пять лет назад Тим также проигнорировал Олимпийские игры в пользу Кубка Дэвиса и турниров АТР.

Доминик Тим в последний раз выходил на корт на Ролан Гаррос, сенсационно проиграв Пабло Андухару в первом круге.

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В статье: Доминик Тим Олимпийские игры 2020
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