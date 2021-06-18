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Осечка Костюк в Бирмингеме: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Теннис
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Обзор неудачного матча украинки

Осечка Костюк в Бирмингеме: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - WTA

Новина українською

Марта Костюк во втором раунде в Бирмингем проиграла Дарье Касаткиной (2:6, 5:7) и не смогла впервые выйти в четвертьфинал травяного турнира WTA.

Костюк впервые проиграла Касаткиной. Ранее Марта обыгрывала россиянку на US Open и на грунтовом турнире в Стамбуле.

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В статье: теннис Марта Костюк
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