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Осечка Костюк в Бирмингеме: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Обзор неудачного матча украинки
фото - WTA
Марта Костюк во втором раунде в Бирмингем проиграла Дарье Касаткиной (2:6, 5:7) и не смогла впервые выйти в четвертьфинал травяного турнира WTA.
Костюк впервые проиграла Касаткиной. Ранее Марта обыгрывала россиянку на US Open и на грунтовом турнире в Стамбуле.
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