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Азаренко отреагировала на выход в четвертьфинал турнира в Берлине

Теннис
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Теннисистка рассказала, что во втором сете сумела собраться и прибавить

Азаренко отреагировала на выход в четвертьфинал турнира в Берлине

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на турнире в Берлине под седьмым номером, поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал. Во втором круге она обыграла представительницу Германии Анжелику Кербер со счётом 6:3, 7:5.

"Я всегда получала удовольствие от наших сражений. Знаю, что наши матчи будут именно битвами на корте, и готовлюсь к этому. На подобные матчи особенная подготовка и мотивация. Во втором сете я вернулась к тому, что у меня получалось лучше всего. В некоторых геймах я выпадала и действовала недостаточно агрессивно. Когда я это поняла, то прибавила и заиграла стабильнее", — приводит слова Азаренко официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Виктория поспорит с американкой Джессикой Пегулой.

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В статье: Виктория Азаренко
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