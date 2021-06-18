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Мугуруса уступила в полуфинале турнира в Берлине

Теннис
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Испанская теннисистка не смогла одолеть представительницу Франции

Мугуруса уступила в полуфинале турнира в Берлине

Новина українською

Победительница Уимблдона-2017, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не смогла выйти в полуфинал травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия).

В четвертьфинальном матче шестая сеяная Мугуруса уступила француженке Ализе Корне.

WTA-500. 18 июня

Гарбинье Мугуруса - Ализе Корне 6:4, 3:6, 6:7 (5:7)

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Мугуруса трижды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. Корне подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и использовала обе возможности взять подачу соперницы.

За выход в финал турнира категории WTA-500 в Берлине Корне сыграет с пятой ракеткой соревнований — представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич,

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В статье: Гарбинье Мугуруса
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