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Украинцы Манафов и Сачко - чемпионы парного турнира в Алматы
Поздравляем с хорошим выступлением
Украинские теннисисты Виталий Сачко (АТР №531) и Владислав Манафов (АТР №532) стали чемпионами парного турнира в Алматы (Казахстан).
В финале украинский дуэт одержал победу над третьими сеяными, парой Корентен Денолли (Франция) / Адриан Менендес-Масейрас (Испания) 6-1, 6-4.
Напомним, что на прошлой неделе Сачко и Манафов сыграли друг против друга в парном финале на первом "челленджера" в Алматы (тогда удача улыбнулась именно Виталию).
Для Сачко это второй титул на турнирах ATP Challenger Tour в паре подряд, а Владислав стал чемпионом на "челленджере" впервые с 2018 года, когда он завоевал свой дебютный парный трофей в Карши.
Отметим, что ранее Сергей Бубка
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