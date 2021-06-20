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Минус один: Милош Раонич снялся с Wimbledon
Очень обидно
Экс-третья ракетка мира, канадец Милош Раонич (АТР №18) снялся с розыгрыша Wimbledon, который стартует уже 28 июня. Соответствующее объявление спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Я хочу поделиться с вами новостью, от которой мне невероятно грустно и больно. Я вынужден пропустить "Уимблдон" в этом году.
Из года в год этот турнир остается для меня самым важным. Я старательно готовился к последним турнирам, но в предпоследний день сборов повредил голень.
Я пытался решить эту проблему в кратчайшие сроки, но мне не повезло. Я буду усердно работать, чтобы вернуться в тур как можно быстрее. Спасибо за терпение и поддержку" - написал он.
Напомним, что ранее Рафаэль Надаль
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