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Минус один: Милош Раонич снялся с Wimbledon

Теннис
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Очень обидно

Минус один: Милош Раонич снялся с Wimbledon

UA-Футбол
Новина українською

Экс-третья ракетка мира, канадец Милош Раонич (АТР №18) снялся с розыгрыша Wimbledon, который стартует уже 28 июня. Соответствующее объявление спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Я хочу поделиться с вами новостью, от которой мне невероятно грустно и больно. Я вынужден пропустить "Уимблдон" в этом году.

Из года в год этот турнир остается для меня самым важным. Я старательно готовился к последним турнирам, но в предпоследний день сборов повредил голень.

Я пытался решить эту проблему в кратчайшие сроки, но мне не повезло. Я буду усердно работать, чтобы вернуться в тур как можно быстрее. Спасибо за терпение и поддержку" - написал он.

Напомним, что ранее Рафаэль Надаль объявил, что пропустит Wimbledon и Олимпийские игры.

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В статье: wimbledon Милош Раонич
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