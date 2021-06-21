Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марченко и Стаховский сегодня стартуют в квалификации Уимблдона
Ждем побед
Два сильнейших теннисиста Украины Илья Марченко и Сергей Стаховский в понедельник проведут матчи 1-го раунда квалификации Уимблдона.
Марченко четвертым запуском на корте №16 не ранее 17:30 по Киеву сыграет с 215-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Джустино.
Стаховский вторым запуском на корте №8 не ранее 14:30 встретится с №163 рейтинга АТР японцем Го Соеда.
Стаховский в последний раз играл в основе Уимблдона в 2018 году, когда во втором раунде проиграл Сэму Куэрри.
Марченко не играл в основной сетке травяного Шлема с 2017 года, а свою первую и единственную победу в Лондоне теннисист из Донецка одержал в 2010 году.
Популярное сейчас
- Рекорд Италии, третье место Швейцарии, интерес к Лунину и Яремчуку. Главные новости за 20 июня
- Россия – Дания. Прогноз на матч Евро-2020 на 21.06.21
- Волейбол. Украина проиграла Турции в финале Золотой Евролиги
- Костюк проиграла россиянке на турнире в Бирмингеме
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО