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Марченко и Стаховский сегодня стартуют в квалификации Уимблдона

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Марченко и Стаховский сегодня стартуют в квалификации Уимблдона

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Два сильнейших теннисиста Украины Илья Марченко и Сергей Стаховский в понедельник проведут матчи 1-го раунда квалификации Уимблдона.

Марченко четвертым запуском на корте №16 не ранее 17:30 по Киеву сыграет с 215-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Джустино.

Стаховский вторым запуском на корте №8 не ранее 14:30 встретится с №163 рейтинга АТР японцем Го Соеда.

Стаховский в последний раз играл в основе Уимблдона в 2018 году, когда во втором раунде проиграл Сэму Куэрри.

Марченко не играл в основной сетке травяного Шлема с 2017 года, а свою первую и единственную победу в Лондоне теннисист из Донецка одержал в 2010 году.

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В статье: Сергей Стаховский Илья Марченко Уимблдон
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