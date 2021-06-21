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Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

Теннис
(1 голосов)

Обновленная ситуация в мировом рейтинге

Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

фото - btu.org.ua

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, несмотря на поражение во втором раунде травяного турнира WTA 500 в Берлине, перед Уимблдоном вернулась в пятерку сильнейших теннисисток мира, потеснив американку Софию Кенин.

Марта Костюк, несмотря на выход во второй круг в Бирмингеме, в рейтинге опустилась на две строки. Накануне 18-летняя украинка преодолела квалификацию на турнире WTA 500 в Истборне, а в случае победы в первом матче Костюк в онлайн-версии рейтинга поднимется на рекордную в карьере 63-ю строку.

Рейтинг WTA. 21 июня 2021 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7875 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7346

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) – 6195

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835

6 (5). Софья Кенин (США) – 5640

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 5266

8 (8). Серена Уильямс (США) – 4931

9 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 4430

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) – 4285

37 (37). Даяна Ястремская (Украина) – 1765

67 (65). Марта Костюк (Украина) – 1182

124 (126). Катарина Завацкая (Украина) – 647

125 (120). Ангелина Калинина (Украина) – 640

158 (161). Катерина Козлова (Украина) – 493

164 (163). Леся Цуренко (Украина) – 472

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В статье: Элина Свитолина рейтинг WTA Марта Костюк
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