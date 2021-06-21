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Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA
Обновленная ситуация в мировом рейтинге
фото - btu.org.ua
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, несмотря на поражение во втором раунде травяного турнира WTA 500 в Берлине, перед Уимблдоном вернулась в пятерку сильнейших теннисисток мира, потеснив американку Софию Кенин.
Марта Костюк, несмотря на выход во второй круг в Бирмингеме, в рейтинге опустилась на две строки. Накануне 18-летняя украинка преодолела квалификацию на турнире WTA 500 в Истборне, а в случае победы в первом матче Костюк в онлайн-версии рейтинга поднимется на рекордную в карьере 63-ю строку.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7875 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7346
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330
4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) – 6195
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835
6 (5). Софья Кенин (США) – 5640
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 5266
8 (8). Серена Уильямс (США) – 4931
9 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 4430
10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) – 4285
…
37 (37). Даяна Ястремская (Украина) – 1765
67 (65). Марта Костюк (Украина) – 1182
124 (126). Катарина Завацкая (Украина) – 647
125 (120). Ангелина Калинина (Украина) – 640
158 (161). Катерина Козлова (Украина) – 493
164 (163). Леся Цуренко (Украина) – 472
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