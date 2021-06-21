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Рейтинг АТР: Марченко приблизился к топ-150, резкое падение Стаховского

Теннис
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Обновленное положение в мужском рейтинге

Рейтинг АТР: Марченко приблизился к топ-150, резкое падение Стаховского

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После первой недели травяного сезона в топ-10 рейтинга АТР не произошло ни одного изменения. Новак Джокович более чем на 2000 очков опережает Даниила Медведева, а Стефанос Циципас находится в 650 баллах от Рафаэля Надаля, который в этом году на Уимблдоне не выступит.

Илья Марченко за счет выхода в основную сетку турнира АТР в Лондоне в рейтинге прогрессировал на две позиции. Сергей Стаховский откатился на 21 строку, а от возвращения в топ-200 киевлянина теперь отделяют 39 позиций.

Рейтинг АТР. 21 июня 2021 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12113 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10053

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8630

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7980

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 7425

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 7305

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6120

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 4815

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 4468

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 3125

153 (155). Илья Марченко (Украина) – 470

239 (218). Сергей Стаховский (Украина) – 315

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В статье: Сергей Стаховский рейтинг АТР Илья Марченко
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