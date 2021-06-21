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Рейтинг АТР: Марченко приблизился к топ-150, резкое падение Стаховского
Обновленное положение в мужском рейтинге
После первой недели травяного сезона в топ-10 рейтинга АТР не произошло ни одного изменения. Новак Джокович более чем на 2000 очков опережает Даниила Медведева, а Стефанос Циципас находится в 650 баллах от Рафаэля Надаля, который в этом году на Уимблдоне не выступит.
Илья Марченко за счет выхода в основную сетку турнира АТР в Лондоне в рейтинге прогрессировал на две позиции. Сергей Стаховский откатился на 21 строку, а от возвращения в топ-200 киевлянина теперь отделяют 39 позиций.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12113 очка
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10053
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8630
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7980
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 7425
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 7305
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6120
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 4815
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 4468
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 3125
…
153 (155). Илья Марченко (Украина) – 470
239 (218). Сергей Стаховский (Украина) – 315
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