Теннис
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Все матчи турнира в Истборне были перенесены из-за погодных условий
Они состоятся завтра, 22 июня
Все матчи, которые должны были состояться в рамках теннисного турнира в Истбурне (Великобритания), были перенесены из-за погодных условий. Об этом в своём "Твиттере" пишет журналист Хосе Моргадо.
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Финальный матч запланирован на 11 июля. В основной сетке турнира будет 128 участников. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.
No tennis today in Eastbourne. Officially cancelled. pic.twitter.com/4xNFvjlxJN— José Morgado (@josemorgado) June 21, 2021
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