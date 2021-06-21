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Все матчи турнира в Истборне были перенесены из-за погодных условий

Теннис
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Они состоятся завтра, 22 июня

Все матчи турнира в Истборне были перенесены из-за погодных условий

Новина українською

Все матчи, которые должны были состояться в рамках теннисного турнира в Истбурне (Великобритания), были перенесены из-за погодных условий. Об этом в своём "Твиттере" пишет журналист Хосе Моргадо.

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Финальный матч запланирован на 11 июля. В основной сетке турнира будет 128 участников. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.

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В статье: теннис Истбурн
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