Все матчи турнира в Истборне были перенесены из-за погодных условий

Все матчи, которые должны были состояться в рамках теннисного турнира в Истбурне (Великобритания), были перенесены из-за погодных условий. Об этом в своём "Твиттере" пишет журналист Хосе Моргадо.

Читайте также Пять главных сюжетов первой недели Уимблдона

Финальный матч запланирован на 11 июля. В основной сетке турнира будет 128 участников. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.