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Наоми Осака снялась для журнала Vogue

Теннис
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Теннисистка опубликовала фото в соцсети

Наоми Осака снялась для журнала Vogue

Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака снялась для женского журнала Vogue.

Тема номера: "Это я. Я иду своим путём".

В 2021 Осака снялась с "Ролан Гаррос" из-за проблем с ментальным здоровьем.

В Париж Наоми Осака приехала в статусе второй ракетки мира и имела неплохие шансы по итогам этого турнира "Большого шлема" сместить с вершины рейтинга австралийку Эшли Барти.

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В статье: Наоми Осака
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