Наоми Осака снялась для журнала Vogue

Японская теннисистка Наоми Осака снялась для женского журнала Vogue.

Тема номера: "Это я. Я иду своим путём".

В 2021 Осака снялась с "Ролан Гаррос" из-за проблем с ментальным здоровьем.

В Париж Наоми Осака приехала в статусе второй ракетки мира и имела неплохие шансы по итогам этого турнира "Большого шлема" сместить с вершины рейтинга австралийку Эшли Барти.