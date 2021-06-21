Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наоми Осака снялась для журнала Vogue
Теннисистка опубликовала фото в соцсети
Японская теннисистка Наоми Осака снялась для женского журнала Vogue.
Тема номера: "Это я. Я иду своим путём".
В 2021 Осака снялась с "Ролан Гаррос" из-за проблем с ментальным здоровьем.
В Париж Наоми Осака приехала в статусе второй ракетки мира и имела неплохие шансы по итогам этого турнира "Большого шлема" сместить с вершины рейтинга австралийку Эшли Барти.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 21 июня 2021
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей
- "Нас там нет". Рух иронично отстранился от львовской акции против президента страны-агрессора
- Доминик Тим стал первым клиентом агентства Жерара Пике
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная вторая половинка главного героя первого матча Финляндии на ЕВРО. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...