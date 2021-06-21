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Назван список теннисисток, которые примут участие в квалификации Уимблдона
Среди них и пять украинок
instagram.com/wimbledon
Пресс-служба Уимблдона опубликовала список теннисисток, которые будут участвовать в квалификационных играх теннисного турнира.
В квалификации примут участие Дарья Снигур (Украина), Катерина Бондаренко (Украина), Ольга Говорцова (Беларусь), Катарина Завацкая (Украина), Наталья Вихлянцева (Россия), Леся Цуренко (Украина), Ангелина Калинина (Украина), Валерия Савиных (Россия), Анастасия Гасанова (Россия), Виталия Дьяченко (Россия).
Уимблдон является одним из турниров, проводимых под эгидой "Большого шлема". В 2021 году финальная стадия турнира пройдёт с 28 июня по 10 июля.
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