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Назван список теннисисток, которые примут участие в квалификации Уимблдона

Теннис
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Среди них и пять украинок

Назван список теннисисток, которые примут участие в квалификации Уимблдона

instagram.com/wimbledon

Новина українською

Пресс-служба Уимблдона опубликовала список теннисисток, которые будут участвовать в квалификационных играх теннисного турнира.

В квалификации примут участие Дарья Снигур (Украина), Катерина Бондаренко (Украина), Ольга Говорцова (Беларусь), Катарина Завацкая (Украина), Наталья Вихлянцева (Россия), Леся Цуренко (Украина), Ангелина Калинина (Украина), Валерия Савиных (Россия), Анастасия Гасанова (Россия), Виталия Дьяченко (Россия).

Уимблдон является одним из турниров, проводимых под эгидой "Большого шлема". В 2021 году финальная стадия турнира пройдёт с 28 июня по 10 июля.

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В статье: Уимблдон
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