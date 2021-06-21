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Свитолина рассказала, у кого взяла свой первый автограф

Теннис
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Теннисистка до сих пор вспоминает этот момент

Свитолина рассказала, у кого взяла свой первый автограф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, у кого взяла свой первый автограф.

"Первый автограф мне дал Энди Маррей. Он приехал играть в Кубке Дэвиса в мой родной город Одессу. Думаю, ему было лет 16, а мне – не помню сколько. Я была большой его болельщицей, как и сейчас тоже. Не уверена, что у меня все еще сохранился этот автограф, но, тем не менее, первый автограф я получила именно от Маррея".

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В статье: Элина Свитолина
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