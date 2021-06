Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, у кого взяла свой первый автограф.

"Первый автограф мне дал Энди Маррей. Он приехал играть в Кубке Дэвиса в мой родной город Одессу. Думаю, ему было лет 16, а мне – не помню сколько. Я была большой его болельщицей, как и сейчас тоже. Не уверена, что у меня все еще сохранился этот автограф, но, тем не менее, первый автограф я получила именно от Маррея".

Who was your first...............autograph ????️@andy_murray, do you remember giving your autograph to a young @ElinaSvitolina at the @DavisCup? pic.twitter.com/MmfgJqrC1o