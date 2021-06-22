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Козлова стала третьей украинкой в основе Уимблдона

Теннис
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Новый шанс теннисистки

Козлова стала третьей украинкой в основе Уимблдона

facebook.com/UkrainianTennisFederation

Новина українською

Екатерина Козлова попала в основную сетку травяного Шлема после отказа Кирстен Флипкенс.

На Уимблдоне помимо Козловой гарантированно выступят еще две украинки – Марта Костюк и Элина Свитолина.

Козлова попытается с четвертой попытки открыть счет победам в основе Уимблдона.

Уимблдон станет для Козловой 19-м турниром Большого шлема. С 2015 года украинка на мэйджорах лишь четыре раза выходила во второй раунд.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в квалификации Уимблдона сыграют пять украинок.

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В статье: Катерина Козлова Уимблдон
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