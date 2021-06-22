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Козлова стала третьей украинкой в основе Уимблдона
Новый шанс теннисистки
facebook.com/UkrainianTennisFederation
Екатерина Козлова попала в основную сетку травяного Шлема после отказа Кирстен Флипкенс.
На Уимблдоне помимо Козловой гарантированно выступят еще две украинки – Марта Костюк и Элина Свитолина.
Козлова попытается с четвертой попытки открыть счет победам в основе Уимблдона.
Уимблдон станет для Козловой 19-м турниром Большого шлема. С 2015 года украинка на мэйджорах лишь четыре раза выходила во второй раунд.
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