БК Прометей покидает Каменское и будет базироваться в Слобожанском

Президент БК Прометей Владимир Дубинский официально подтвердил, что с нового сезона клуб будет базироваться в новом месте.

"К сожалению, команда будет переезжать.

После выборов мэра изменилось отношение к Прометею. Мы стали понимать, что здание спорткомплекса будет приватизировано.

На имя мэра было составлено письмо с просьбой о передаче Дворца спорта по коммунальной собственности в облсовет, но мы получили ответ с подписью мэра о нецелесообразности и передачи объекта, и его финансирования. Тогда мы поняли, что все совсем плохо.

После этого происходили смены руководства спорткомплекса Прометей, появление запретов тренироваться там нашим командам при том, что действовал трехлетний договор аренды между нами и комплексом.

Со своей стороны мы пытались наладить с мэром какой-то диалог, подписать меморандум о сотрудничестве, но этого не произошло.

Пошли абсолютно ненужные процессы, на нас начало осуществляться огромное давление со стороны новоиспеченного руководства спорткомплекса. Полицию вызывали даже во время полуфинальных игр плей-офф, отключали свет.

Мы вспомнили о наличии зала в поселке городского типа Слобожанское. Приехали туда, рассказали о своих проблемах.

Произошел ряд встреч с руководством Слобожанского, мы получили в пользование зал и будем переезжать. У нас подписан контракт на пользование залом в течение пяти лет, сейчас мы уже инвестируем в него.

Мы будем находиться в Слобожанском, представлять область, создавать в ней детские школы", - приводит слова Дубинского официальный сайт клуба.

Ожидается, что в новом сезоне БК Прометей в статусе чемпиона Суперлиги представит Украину в Лиге чемпионов.