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Свитолина вышла во второй круг в Истборне, Костюк выбыла

Теннис
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Украинки по-разному стартовали в основной сетке травяного турнира WTA 500

Свитолина вышла во второй круг в Истборне, Костюк выбыла

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Элина Свитолина в статусе второй сеяной в первом раунде в Истборне за 2 часа и 20 минут в волевом стиле переиграла Паулу Бадосу (4:6, 6:1, 7:6), которая на недавнем Ролан Гаррос дошла до 1/4 финала.

Свитолина в концовке матча дважды не подала на выход во второй раунд, но образцово провела тайбрейк, позволив испанке взять лишь один розыгрыш.

За выход в 1/4 финала в Истборне Элина Свитолина сыграет с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной.

Марта Костюк после победы в квалификации на старте основной сетки драматично проиграла Анастасии Севастовой (1:6, 7:6, 4:6). Матч продолжался чуть больше двух часов.

Костюк на тайбрейке второго сета отыграла матч-бол, однако на старте решающей партии сразу же провалила гейм на своей подаче и не смогла вернуться в игру.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк
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