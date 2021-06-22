Уимблдон. Марченко шагает в полуфинал квалификации

Илья Марченко в первом раунде квалификации Уимблдона за 1 час и 51 минуту в двух сетах (7:5, 7:6) прошел 228-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Джустино.

Первый сет Марченко забрал после брейка в 11-м гейме. Во второй партии Илья повел с брейком 4:3, но мгновенно провалил гейм на своей подаче. На тайбрейке при счете 0:2 украинец выиграл 7 очков подряд и закрыл матч.

Следующим соперником Илья Марченко в квалификации Уимблдона станет второй сеяный из США Маккензи Макдональд, который в первом круге обыграл Киммера Коппеянса (6:7, 7:5, 6:2).