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Свитолина: В матче с Бадосой была очень тяжелая борьба
Украинка прокомментировала победу над Паулой Бадосой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шестая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу над испанкой Паулой Бадосой в первом раунде турнира в Истборне (4:6, 6:1, 7:6).
"Получилась очень тяжелая борьба. Были и подъемы, и спады, в конце было много нервов, когда я подавала на победу. Было много cпорных мячей. Но в итоге все сложилось в мою пользу. Я рада, что смогла совладать с нервами и хорошо отыграть на тай-брейке.
Я скучала и по выступлению в Англии, и по игре на траве. Травяной сезон короткий, так что я стараюсь насладиться игрой. В 2019 году я дошла до полуфинала на Wimbledon, поэтому вернуться в Англию снова – это особенные чувства.
Я в предвкушении от новых испытаний. Конечно, я бы хотела сыграть тут еще больше матчей", - сказала Свитолина.
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