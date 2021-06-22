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Аннакон: Давление на Джоковича будет возрастать

Теннис
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Бывший тренер Роджера Федерера - о перспективах Новака Джоковича

Аннакон: Давление на Джоковича будет возрастать

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Бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, американский специалист Пол Аннакон оценил шансы серба Новака Джоковича на завоевание карьерного "Большого шлема" в этом сезоне.

"С каждым трофеем давление на Новака будет возрастать. Впрочем, его основная задача - оставаться готовым физически. Также важна ментальная готовность. Если Джокович выиграет Уимблдон и Олимпиаду, внешнее давление достигнет своего пика", - приводит слова Аннакона Tennis World.

На прошедшем Открытом чемпионате Франции Джокович в финале одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 и стал 19-кратным победителем турниров "Большого шлема". Благодаря этому достижению 34-летний Новак оформил уже второй карьерный "Шлем" и встал в один ряд с австралийцами Родом Лэйвером и Роем Эмерсоном, которым удавалось это сделать до него.

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В статье: Новак Джокович
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