Доминик Тим снялся с матча на Мальорке

Пятая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим не смог продолжить борьбу в матче второго круга на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания). Тим встречался с представителем Франции Адрианом Маннарино.

При счёте 5:2 в первом сете в свою пользу Тим повредил запястье при ударе справа и решил сняться с турнира.

Маннарино автоматически вышел в четвертьфинальный раунд соревнований, где сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Фелисьяно Лопес (Испания).