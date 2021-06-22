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Доминик Тим снялся с матча на Мальорке
У теннисиста травма
Пятая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим не смог продолжить борьбу в матче второго круга на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания). Тим встречался с представителем Франции Адрианом Маннарино.
При счёте 5:2 в первом сете в свою пользу Тим повредил запястье при ударе справа и решил сняться с турнира.
Маннарино автоматически вышел в четвертьфинальный раунд соревнований, где сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Фелисьяно Лопес (Испания).
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