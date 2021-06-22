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Ястремская: Я с нетерпением жду возвращения
Даяну переполняют эмоции
Украинская теннисистка Даяна Ястремская отреагировала на вынесенный ей оправдательный приговор по допинговому делу. 7 января 2021 года в пробе 20-летней спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона — анаболика андрогенного типа. Сегодня, 22 июня, независимый трибунал Международной теннисной федерации (ITF) снял с Ястремской все обвинения.
"Я узнала об этом решении ещё вчера. Трибунал признал, что положительный результат допинг-пробы был вызван внешним загрязнением, а не моей виной или небрежностью, вследствие чего на меня не наложили никаких санкций. Поэтому я могу немедленно возобновить свою карьеру.
За последние 6 месяцев я через много прошла, мне было тяжело справиться с негативными комментариями в мою сторону. Хочу поблагодарить свою семью, адвокатов, агента за их постоянную поддержку. Также благодарю болельщиков за любовь и послания, которые я получила в этот нелёгкий период.
Сейчас я с нетерпением жду возвращения к своей страсти — теннису. Его у меня отняли слишком надолго, не могу дождаться возвращения в тур", — написала Ястремская в своём "твиттере".
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