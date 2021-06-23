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Первая в сезоне победа Свитолиной на траве. ВИДЕО
Смотрим, как украинка победно стартовала в Истборне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в первом круге турнира WTA 500 в Великобритании в трех сетах выбила испанку Паулу Бадосу (4:6, 6:1, 7:6).
Свитолина со второй попытки открыла счет победам во время травяного сезона, а ее следующей соперницей в Истборне станет теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.
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