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Первая в сезоне победа Свитолиной на траве. ВИДЕО

Теннис
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Смотрим, как украинка победно стартовала в Истборне

Первая в сезоне победа Свитолиной на траве. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина в первом круге турнира WTA 500 в Великобритании в трех сетах выбила испанку Паулу Бадосу (4:6, 6:1, 7:6).

Свитолина со второй попытки открыла счет победам во время травяного сезона, а ее следующей соперницей в Истборне станет теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.

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В статье: Элина Свитолина Паула Бадоса Гиберт
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