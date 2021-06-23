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Стаховский, Цуренко и Калинина вышли во второй раунд квалификации Уимблдона
Но есть и потери
Сергей Стаховский вслед за Ильей Марченко пробился в полуфинал квалификации Уимблдона, обыграв в двух сетах Го Соеду (6:3, 7:6). В матче с японцем Стаховский сделал три брейка при одном неудачном гейме на своей подаче.
Леся Цуренко на старте предварительного турнира в двух сетах остановила румынку Габриэлу Талабэ (6:4, 6:3). Киевлянка на три брейка соперницы ответила шестью успешными геймами на приеме.
Ангелина Калинина свой путь к основе Уимблдона начала с разгромной победы над Георгиной Гарсией-Перес из Испании (6:1, 6:1). Украинка сделала пять брейков, а на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта.
Дарья Снигур в напряженном матче уступила Беатрис Хаддад-Майя (6:3, 2:6, 4:6). Ключевым в матче стал брейк бразильянки в решающем сете при счете 4:4.
Сергей Стаховский во второй раунде квалификации травяного Шлема сыграет с Грегуаром Баррере, Леся Цуренко встретится с Тарой Мур, а Ангелину Калинину ждет матч с Анастасией Гасановой.
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