Стаховский, Цуренко и Калинина вышли во второй раунд квалификации Уимблдона

Сергей Стаховский вслед за Ильей Марченко пробился в полуфинал квалификации Уимблдона, обыграв в двух сетах Го Соеду (6:3, 7:6). В матче с японцем Стаховский сделал три брейка при одном неудачном гейме на своей подаче.

Леся Цуренко на старте предварительного турнира в двух сетах остановила румынку Габриэлу Талабэ (6:4, 6:3). Киевлянка на три брейка соперницы ответила шестью успешными геймами на приеме.

Ангелина Калинина свой путь к основе Уимблдона начала с разгромной победы над Георгиной Гарсией-Перес из Испании (6:1, 6:1). Украинка сделала пять брейков, а на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта.

Дарья Снигур в напряженном матче уступила Беатрис Хаддад-Майя (6:3, 2:6, 4:6). Ключевым в матче стал брейк бразильянки в решающем сете при счете 4:4.

Сергей Стаховский во второй раунде квалификации травяного Шлема сыграет с Грегуаром Баррере, Леся Цуренко встретится с Тарой Мур, а Ангелину Калинину ждет матч с Анастасией Гасановой.