Ястремская пропустит Уимблдон, но выступит на Олимпиаде

Накануне Международная федерация тенниса официально сняла все обвинения с Даяны Ястремской по допинговому делу. Украинка с 22 июня может вернуться к выступлениям в WTA-туре.

Несмотря на оправдание, Ястремская не сможет сыграть на Уимблдоне, поскольку заявочный лист травяного Шлема закрылся в понедельник.

За счет высокой позиции в мировом рейтинге Ястремская сможет представить Украину на Олимпийских играх в Токио. Эту информацию подтверждает Федерация тенниса Украины.

Даяна Ястремская из-за допингового скандала в 2021 году не провела ни одного матча. На данный момент неизвестно, когда 21-летняя украинка планирует открыть сезон.