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Ястремская пропустит Уимблдон, но выступит на Олимпиаде
Ждем на корте
Накануне Международная федерация тенниса официально сняла все обвинения с Даяны Ястремской по допинговому делу. Украинка с 22 июня может вернуться к выступлениям в WTA-туре.
Несмотря на оправдание, Ястремская не сможет сыграть на Уимблдоне, поскольку заявочный лист травяного Шлема закрылся в понедельник.
За счет высокой позиции в мировом рейтинге Ястремская сможет представить Украину на Олимпийских играх в Токио. Эту информацию подтверждает Федерация тенниса Украины.
Даяна Ястремская из-за допингового скандала в 2021 году не провела ни одного матча. На данный момент неизвестно, когда 21-летняя украинка планирует открыть сезон.
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