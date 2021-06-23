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Ястремская пропустит Уимблдон, но выступит на Олимпиаде

Теннис
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Ждем на корте

Ястремская пропустит Уимблдон, но выступит на Олимпиаде

Новина українською

Накануне Международная федерация тенниса официально сняла все обвинения с Даяны Ястремской по допинговому делу. Украинка с 22 июня может вернуться к выступлениям в WTA-туре.

Несмотря на оправдание, Ястремская не сможет сыграть на Уимблдоне, поскольку заявочный лист травяного Шлема закрылся в понедельник.

За счет высокой позиции в мировом рейтинге Ястремская сможет представить Украину на Олимпийских играх в Токио. Эту информацию подтверждает Федерация тенниса Украины.

Даяна Ястремская из-за допингового скандала в 2021 году не провела ни одного матча. На данный момент неизвестно, когда 21-летняя украинка планирует открыть сезон.

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В статье: Даяна Ястремская Уимблдон Олимпийские игры 2020
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