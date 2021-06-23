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Джокович выступит на Олимпиаде в Токио
Первая ракетка мира едет за золотом
фото - flashscore.com.ua
Ассоциация тенниса Сербии подтвердила, что Новак Джокович с 24 июля по 1 августа представит страну на Олимпийских играх в Токио.
Новак Джокович на последней Олимпиаде в Рио-да-Жанейро в статусе первой ракетки мира в первом раунде проиграл будущему финалисту Хуану Мартину дель Потро.
Ранее с Олимпийских игр в Токио снялись семь теннисистов из топ-20 рейтинга АТР, включая Рафаэля Надаля и Доминика Тима.
Ранее UA-Футбол
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