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Джокович выступит на Олимпиаде в Токио

Теннис
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Первая ракетка мира едет за золотом

Джокович выступит на Олимпиаде в Токио

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Ассоциация тенниса Сербии подтвердила, что Новак Джокович с 24 июля по 1 августа представит страну на Олимпийских играх в Токио.

Новак Джокович на последней Олимпиаде в Рио-да-Жанейро в статусе первой ракетки мира в первом раунде проиграл будущему финалисту Хуану Мартину дель Потро.

Ранее с Олимпийских игр в Токио снялись семь теннисистов из топ-20 рейтинга АТР, включая Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Стаховский, Цуренко и Калинина вышли во второй раунд квалификации Уимблдона.

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В статье: Новак Джокович Олимпийские игры 2020
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