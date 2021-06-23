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Свитолина получила четвертый номер посева на Уимблдоне

Теннис
(3 голосов)

Единственная украинка в посеве

Свитолина получила четвертый номер посева на Уимблдоне

Новина українською

Организаторы Уимблдона за несколько дней до жеребьевки опубликовали список из 64 теннисистов, попавших в посев.

Элина Свитолина, несмотря на пятое место в рейтинге WTA, за счет выхода в полуфинал Уимблдона в 2019 году, получила четвертый номер посева. Таким образом, украинка возглавит одну из четвертей турнирной сетки.

У мужчин в топ-4 посева вошли Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Доминик Тим. У женщин лидером посева стала Эшли Барти, а действующая чемпионка травяного Шлема Симона Халеп получила второй номер.

Полный список сеяных на Уимблдоне-2021 в одиночных и парных разрядах

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют в понедельник, 28 июня.

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В статье: Элина Свитолина Уимблдон-2021
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