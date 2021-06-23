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Свитолина проиграла во втором круге турнира в Истборне
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фото - btu.org.ua
Элина Свитолина в 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Истборне в двух сетах проиграла 21-й ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной (4:6, 6:7).
Первый сет Свитолина отдала после проигранной подачи в девятом гейме. Во второй партии Элина дважды возвращалась в игру после брейков Рыбакиной, но на тайбрейке быстро отдала два очка на своей подаче и не смогла вернуться в игру.
Свитолина в матче с Рыбакиной подала 4 эйса, сделала 3 двойных ошибки, проиграла 3 гейма на своей подаче и реализовала 2 из 9 брейк-поинтов.
На Viking International Eastbourne Свитолина заработала 7425 долларов призовых и 55 очков в рейтинг WTA.
Таким образом, перед Уимблдоном на двух турнирах в Берлине и Истборне Элина Свитолина смогла выиграть лишь один матч.
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