Свитолина проиграла во втором круге турнира в Истборне

Элина Свитолина в 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Истборне в двух сетах проиграла 21-й ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной (4:6, 6:7).

Первый сет Свитолина отдала после проигранной подачи в девятом гейме. Во второй партии Элина дважды возвращалась в игру после брейков Рыбакиной, но на тайбрейке быстро отдала два очка на своей подаче и не смогла вернуться в игру.

Свитолина в матче с Рыбакиной подала 4 эйса, сделала 3 двойных ошибки, проиграла 3 гейма на своей подаче и реализовала 2 из 9 брейк-поинтов.

На Viking International Eastbourne Свитолина заработала 7425 долларов призовых и 55 очков в рейтинг WTA.

Таким образом, перед Уимблдоном на двух турнирах в Берлине и Истборне Элина Свитолина смогла выиграть лишь один матч.