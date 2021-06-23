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Азаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Теннис
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Матч продолжался около трех часов

Азаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв в матче 2-го круга француженку Ализе Корне.

Бад-Хомбург. WTA. 23 июня

Виктория Азаренко - Ализе Корне 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)

Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты. За всю игру белорусская спортсменка исполнила единственный эйс, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Её соперница из Франции за всё противостояние 5 раз подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале Азаренко сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. О точном времени проведения матча будет сообщено позднее.

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В статье: Виктория Азаренко
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