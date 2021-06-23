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Азаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге
Матч продолжался около трех часов
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв в матче 2-го круга француженку Ализе Корне.
Бад-Хомбург. WTA. 23 июня
Виктория Азаренко - Ализе Корне 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)
Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты. За всю игру белорусская спортсменка исполнила единственный эйс, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Её соперница из Франции за всё противостояние 5 раз подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале Азаренко сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. О точном времени проведения матча будет сообщено позднее.
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