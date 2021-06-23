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Новак Джокович вышел в полуфинал парного турнира в Мальорке

Теннис
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Серб одержал неожиданную победу

Новак Джокович вышел в полуфинал парного турнира в Мальорке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович и испанец Карлос Гомес-Эррера одержали неожиданную победу в четвертьфинале турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания) в парном разряде.

Сербско-испанский тандем, получивший уайлд-кард от организаторов, обыграл первых сеяных Марселя Гранольерса (Испания) и Орасио Себальоса (Аргентина)

ATP-250. Мальорка

Новак Джокович - Карлос Гомес-Эррера 4:6, 7:6 (7:3), [10:8]

Встреча продлилась 1 час 39 минут. Джокович и Эррера 7 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из 1 заработанного. На счету их соперников — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7 заработанных.

В полуфинале турнира Джокович и Эррера сразятся с парой Оливер Марах (Австрия) – Айсам-Уль-Хак Куреши (Пакистан).

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В статье: Новак Джокович
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