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Новак Джокович вышел в полуфинал парного турнира в Мальорке
Серб одержал неожиданную победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира серб Новак Джокович и испанец Карлос Гомес-Эррера одержали неожиданную победу в четвертьфинале турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания) в парном разряде.
Сербско-испанский тандем, получивший уайлд-кард от организаторов, обыграл первых сеяных Марселя Гранольерса (Испания) и Орасио Себальоса (Аргентина)
ATP-250. Мальорка
Новак Джокович - Карлос Гомес-Эррера 4:6, 7:6 (7:3), [10:8]
Встреча продлилась 1 час 39 минут. Джокович и Эррера 7 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из 1 заработанного. На счету их соперников — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7 заработанных.
В полуфинале турнира Джокович и Эррера сразятся с парой Оливер Марах (Австрия) – Айсам-Уль-Хак Куреши (Пакистан).
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