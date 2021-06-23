Марченко уступил во втором круге квалификации

Украинец Илья Марченко уступает в матче против второго сеяного в квалификации травяного "мэйджора" Маккензи Макдональда.

Уимблдон, Великобритания

Квалификация. Второй круг

Илья Марченко (Украина) - Маккензи Макдональд (США, 2) 1-6, 6-3, 4-6

Соперники провели на корте около 2 часов. В решающем сете Марченко проигрывал 1-5, сумел вернуть два брейка, но проиграл свой гейм на подаче при счете 4-5.

Напомним, что на Уимблдоне-2019 украинец также завершил выступление после второго круга в квалификации.