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Марченко уступил во втором круге квалификации

Теннис
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Украинец не сумел обыграть представителя США

Марченко уступил во втором круге квалификации

Новина українською

Украинец Илья Марченко уступает в матче против второго сеяного в квалификации травяного "мэйджора" Маккензи Макдональда.

Уимблдон, Великобритания

Квалификация. Второй круг
Илья Марченко (Украина) - Маккензи Макдональд (США, 2) 1-6, 6-3, 4-6

Соперники провели на корте около 2 часов. В решающем сете Марченко проигрывал 1-5, сумел вернуть два брейка, но проиграл свой гейм на подаче при счете 4-5.

Напомним, что на Уимблдоне-2019 украинец также завершил выступление после второго круга в квалификации.

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В статье: Илья Марченко
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