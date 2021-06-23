Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Консультационный совет PTPA Джоковича и Поспишила пополнили два миллиардера
Произошли изменения в структуре
фото - rolandgarros.com
Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA), организованная первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и канадцем Вашеком Поспишилом, объявила об изменениях в своей структуре.
Пост исполнительного директора организации занял известный канадский юрист Адам Ларри, который с 2006 года работает с ассоциацией игроков НХЛ. Директором организации по связям с общественностью стала телевизионный продюсер Керри Герлах Сесил.
Также сообщается о создании консультационного совета PTPA, в состав которого вошли финансист Билл Акман, состояние которого оценивается в $ 3 млрд, Майкл Хиршфилд – глава ассоциации тренеров НХЛ, создательница энергетической компании Just Energy Group Ребекка Макдональд, спортивный юрист Катарина Пиетович и канадский миллиардер (более $ 1,3 млрд) Антон Раби.
Популярное сейчас
- Сборная Украины сыграет в плей-офф Евро-2020
- Хороший знак для Украины. Левандовский дважды попал в перекладину в течении трех секунд
- Шевченко объяснил провал с Австрией физической усталостью. Но есть свидетельства провала тренерской мысли
- ITF вынесла приговор по делу Даяны Ястремской
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО