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Цуренко вышла в финал квалификации Уимблдона
Остался один шаг
Леся Цуренко в полуфинале квалификации Уимблдона за 1 час и 4 минуты разбила 459-ю ракетку мира из Великобритании Тару Мур (6:4, 6:1).
На пути к победе украинка организовала семь брейков при трех неудачных геймах на своей подаче. Также на счету Цуренко 11 виннерсов и 21 невынужденная ошибка.
Путевку в основную сетку Уимблдона Цуренко в четверг разыграет в матче со 123-й ракеткой мира из Китая Ван Яфань, у которой по личным встречам ведет 2:0.
Леся Цуренко может в 10-й раз подряд сыграть в основе Уимблдона. В Лондоне на ее счету 6 побед при 9 поражениях.
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