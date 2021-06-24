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Цуренко вышла в финал квалификации Уимблдона

Теннис
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Цуренко вышла в финал квалификации Уимблдона

Новина українською

Леся Цуренко в полуфинале квалификации Уимблдона за 1 час и 4 минуты разбила 459-ю ракетку мира из Великобритании Тару Мур (6:4, 6:1).

На пути к победе украинка организовала семь брейков при трех неудачных геймах на своей подаче. Также на счету Цуренко 11 виннерсов и 21 невынужденная ошибка.

Путевку в основную сетку Уимблдона Цуренко в четверг разыграет в матче со 123-й ракеткой мира из Китая Ван Яфань, у которой по личным встречам ведет 2:0.

Леся Цуренко может в 10-й раз подряд сыграть в основе Уимблдона. В Лондоне на ее счету 6 побед при 9 поражениях.

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В статье: Леся Цуренко Уимблдон
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