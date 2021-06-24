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Ястремская возобновит карьеру на турнире в Гамбурге

Теннис
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Она не играла с прошлого года

Ястремская возобновит карьеру на турнире в Гамбурге

Новина українською

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вошла в предварительную заявку грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, который пройдет с 5 по 11 июля.

В Гамбурге Ястремская может возобновить карьеру после временного отстранения от ITF, которое украинка получила после сдачи положительной допинг-пробы. На этой неделе Международная федерация тенниса полностью оправдала теннисистку.

Даяна Ястремская в последний раз выходила на корт в начале ноября 2020 года на турнире в Линце.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ястремская представит Украину на Олимпийских играх в Токио.

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В статье: теннис Даяна Ястремская
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