Ястремская возобновит карьеру на турнире в Гамбурге

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вошла в предварительную заявку грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, который пройдет с 5 по 11 июля.

В Гамбурге Ястремская может возобновить карьеру после временного отстранения от ITF, которое украинка получила после сдачи положительной допинг-пробы. На этой неделе Международная федерация тенниса полностью оправдала теннисистку.

Даяна Ястремская в последний раз выходила на корт в начале ноября 2020 года на турнире в Линце.