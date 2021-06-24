Украинские теннисисты второй раз подряд не сыграют на Уимблдоне

Накануне Илья Марченко и Сергей Стаховский синхронно проиграли во втором раунде квалификации Уимблдона.

Таким образом, Украина на травяном Шлеме снова не будет представлена в мужском одиночном разряде.

В последний раз украинский теннисист стартовал в основе Уимблдона в 2018 году, когда Стаховский преодолел первый раунд, но во втором круге в трех сетах проиграл американцу Сэму Куэрри.

У женщин в основе Уимблдона сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк и Екатерина Козлова, а Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Екатерина Бондаренко могут пробиться на турнир через квалификацию.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют в понедельник, 28 июня.