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Украинские теннисисты второй раз подряд не сыграют на Уимблдоне
Грустная тенденция
Накануне Илья Марченко и Сергей Стаховский синхронно проиграли во втором раунде квалификации Уимблдона.
Таким образом, Украина на травяном Шлеме снова не будет представлена в мужском одиночном разряде.
В последний раз украинский теннисист стартовал в основе Уимблдона в 2018 году, когда Стаховский преодолел первый раунд, но во втором круге в трех сетах проиграл американцу Сэму Куэрри.
У женщин в основе Уимблдона сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк и Екатерина Козлова, а Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Екатерина Бондаренко могут пробиться на турнир через квалификацию.
Матчи основной сетки Уимблдона стартуют в понедельник, 28 июня.
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