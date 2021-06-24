Василий Ломаченко: как украинец издевается над соперниками. ВИДЕО

YouTube-канал промоутерской компании Top Rank перед возвращением Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в бою с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) решил напомнить, как украинец на пике своей профессиональной карьеры в буквальном смысле издевался над своими оппонентами.

Бой Ломаченко – Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе и станет для Василия первым с момента поражения от Теофимо Лопеса.