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Маррей сыграет на Олимпиаде в Токио

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Маррей сыграет на Олимпиаде в Токио

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Экс-первая ракетка мира Энди Маррей вошел в состав сборной Великобритании на Олимпийские игры в Токио.

В столице Японии Маррей сыграет и в одиночном разряде, и в парном. В паре его напарником станет Джо Солсбери.

Маррей в 2012 году выиграл олимпийское золото на траве в Лондоне, а спустя четыре года защитил свою победу в Рио-да-Жанейро на харде.

Энди Маррей – единственный теннисист в истории с двумя подряд победами на Олимпийских играх.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на Олимпийских играх выступит и Новак Джокович.

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В статье: Энди Маррей Олимпийские игры 2020
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