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Маррей сыграет на Олимпиаде в Токио
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Экс-первая ракетка мира Энди Маррей вошел в состав сборной Великобритании на Олимпийские игры в Токио.
В столице Японии Маррей сыграет и в одиночном разряде, и в парном. В паре его напарником станет Джо Солсбери.
Маррей в 2012 году выиграл олимпийское золото на траве в Лондоне, а спустя четыре года защитил свою победу в Рио-да-Жанейро на харде.
Энди Маррей – единственный теннисист в истории с двумя подряд победами на Олимпийских играх.
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