Маррей сыграет на Олимпиаде в Токио

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей вошел в состав сборной Великобритании на Олимпийские игры в Токио.

В столице Японии Маррей сыграет и в одиночном разряде, и в парном. В паре его напарником станет Джо Солсбери.

Маррей в 2012 году выиграл олимпийское золото на траве в Лондоне, а спустя четыре года защитил свою победу в Рио-да-Жанейро на харде.

Энди Маррей – единственный теннисист в истории с двумя подряд победами на Олимпийских играх.