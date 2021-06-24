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Калинина вышла в финал квалификации Уимблдона, Бондаренко вылетела
Результаты украинок на травяном Шлеме
фото - flashscore.com.ua
Ангелина Калинина в полуфинале квалификации Уимблдона оформила волевую победу над 170-й ракеткой мира из России Анастасией Гасановой (3:6, 6:1, 6:2).
Калинина после неудачи в первом сете выдала серию из 10 выигранных геймов подряд, а за место в основе Уимблдона украинка поспорит с Виталией Дьяченко, которая в мировом рейтинге замыкает топ-150.
Для Екатерины Бондаренко Уимблдон завершился после матча 1/2 финала квалификации против Кристины Буча (1:6, 1:6).
Матч продолжался лишь 48 минут, за которые Бондаренко сделала 22 невынужденных ошибки и не заработала ни одного брейк-поинта.
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