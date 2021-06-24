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Джокович вышел в финал турнира ATP-250 на Мальорке
Сербу и его партнеру хватило двух сетов
фото - flashscore.com.ua
Серб Новак Джокович и представитель Испании Карлос Гомес-Эррера вышли в финал турнира ATP-250 на Мальорке в парном разряде.
В полуфинале они обыграли австрийца Оливера Мараха и представителя Пакистана Айсама-Уль-Хак Куреши, посеянных под третьим номером.
ATP-250. 24 июня
Новак Джокович/Карлос Гомес-Эррера - Оливер Марах/ Айсам-уль-Хак Куреши 6:3, 7:6 (7:4)
Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.
Джокович и Гомес-Эррера 5 раз подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали свой единственный брейк-пойнт. На счету их соперников 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
В финале соревнований Новак и Карлос сыграют либо с дуэтом Маркус Даниэл (Новая Зеландия) / Филипп Освальд (Австрия).
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