  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович вышел в финал турнира ATP-250 на Мальорке
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович вышел в финал турнира ATP-250 на Мальорке

Теннис
(1 голосов)

Сербу и его партнеру хватило двух сетов

Джокович вышел в финал турнира ATP-250 на Мальорке

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Серб Новак Джокович и представитель Испании Карлос Гомес-Эррера вышли в финал турнира ATP-250 на Мальорке в парном разряде.

В полуфинале они обыграли австрийца Оливера Мараха и представителя Пакистана Айсама-Уль-Хак Куреши, посеянных под третьим номером.

ATP-250. 24 июня

Новак Джокович/Карлос Гомес-Эррера - Оливер Марах/ Айсам-уль-Хак Куреши 6:3, 7:6 (7:4)

Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Джокович и Гомес-Эррера 5 раз подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали свой единственный брейк-пойнт. На счету их соперников 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

В финале соревнований Новак и Карлос сыграют либо с дуэтом Маркус Даниэл (Новая Зеландия) / Филипп Освальд (Австрия).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...