Джокович вышел в финал турнира ATP-250 на Мальорке

Серб Новак Джокович и представитель Испании Карлос Гомес-Эррера вышли в финал турнира ATP-250 на Мальорке в парном разряде.

В полуфинале они обыграли австрийца Оливера Мараха и представителя Пакистана Айсама-Уль-Хак Куреши, посеянных под третьим номером.

ATP-250. 24 июня

Новак Джокович/Карлос Гомес-Эррера - Оливер Марах/ Айсам-уль-Хак Куреши 6:3, 7:6 (7:4)

Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Джокович и Гомес-Эррера 5 раз подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали свой единственный брейк-пойнт. На счету их соперников 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

В финале соревнований Новак и Карлос сыграют либо с дуэтом Маркус Даниэл (Новая Зеландия) / Филипп Освальд (Австрия).