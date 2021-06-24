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Виктория Азаренко снялась с турнира в Бад-Хомбурге
Причина этого не сообщается
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на турнире в Бад-Хомбурге (Германия) под вторым номером, снялась с соревнований. Сегодня, 24 июня, она должна была сыграть в четвертьфинале с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо (7).
Вчера Азаренко во втором круге одолела француженку Ализе Корне со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Продолжительность этого поединка составила 3 часа 2 минуты.
За выход в финал Соррибес-Тормо поспорит с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия, 8) — Катержина Синякова (Чехия).
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