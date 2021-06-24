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Осака: Хочу заставить гордиться мной всю страну

Теннис
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Теннисистка поделилась эмоциями от предстоящих ОИ

Осака: Хочу заставить гордиться мной всю страну

Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, чего она ждёт от предстоящей Олимпиады в Токио, которая станет для теннисистки домашней.

«Я ни разу в жизни не выступала на Олимпиаде, поэтому рада, что приму участие в самом престижном турнире в мире. Я ждала этого всю жизнь, а Игры пройдут в моей родной Японии — этот факт меня радует. Нужно психологически подготовиться к Олимпиаде, ведь на меня будет оказываться давление, потому что вся страна будет смотреть на меня. Для меня золото домашней Олимпиады значит очень много. Возможность выиграть Игры, зная, что на это смотрит младшее поколение… Я хочу вдохновить следующее поколение и заставить гордиться мной целую страну», — приводит слова Осаки Business Insider.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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В статье: Наоми Осака
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