Белоснежная красота: Костюк показала, в чем сыграет на Уимблдоне

Третья ракетка Украины Марта Костюк в Instagram показала форму, в которой на следующей неделе сыграет на Уимблдоне.

Как известно, на Уимблдоне существует жесткий дресс-код – форма участников травяного Шлема должна быть белой.

Марта Костюк в 2021 году дебютирует в основной сетке Уимблдона. В 2018-м 18-летняя украинка в Лондоне дошла до финала квалификации, а в 2019-м проиграла в первом матче предварительного турнира.