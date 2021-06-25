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Белоснежная красота: Костюк показала, в чем сыграет на Уимблдоне
Очень эффектно
Фото - Facebook
Третья ракетка Украины Марта Костюк в Instagram показала форму, в которой на следующей неделе сыграет на Уимблдоне.
Как известно, на Уимблдоне существует жесткий дресс-код – форма участников травяного Шлема должна быть белой.
Марта Костюк в 2021 году дебютирует в основной сетке Уимблдона. В 2018-м 18-летняя украинка в Лондоне дошла до финала квалификации, а в 2019-м проиграла в первом матче предварительного турнира.
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