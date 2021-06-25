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Белоснежная красота: Костюк показала, в чем сыграет на Уимблдоне

Теннис
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Очень эффектно

Белоснежная красота: Костюк показала, в чем сыграет на Уимблдоне

Фото - Facebook

Новина українською

Третья ракетка Украины Марта Костюк в Instagram показала форму, в которой на следующей неделе сыграет на Уимблдоне.

Как известно, на Уимблдоне существует жесткий дресс-код – форма участников травяного Шлема должна быть белой.

Марта Костюк в 2021 году дебютирует в основной сетке Уимблдона. В 2018-м 18-летняя украинка в Лондоне дошла до финала квалификации, а в 2019-м проиграла в первом матче предварительного турнира.

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В статье: Марта Костюк Уимблдон-2021
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